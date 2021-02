Capri, 5 assunzioni in Comune. Parte il maxi concorso

Concorso al comune di Capri, nominata la commissione e fissata la data delle prove scritte. Lo apprendiamo da Metropolis. E’ stato comunicato che per il concorso che assegnerà cinque posti come istruttore amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, che le sedute per le prove scritte si svolgeranno a Capri dopo il 10 marzo. E la stessa commissione esaminatrice è già stata nominata. A farne parte saranno il segretario generale del comune di Capri Viviana di Gennaro affiancata da Vittorio Martino, titolare della sede di segreteria del comune di Pompei, come componente esterno e Marica Avellino, vicesegretario del comune di Capri e responsabile del settore I segreteria ed affari generali come componente interno.

A svolgere le funzioni di segretario verbalizzante Costanza Federico sempre in forza al settore I segreteria del comune di Capri. Ora i candidati dovranno attendere nuove comunicazioni con specifiche indicazioni sul giorno, il luogo e l’ora per le prove. Un numero notevole di aspiranti, quasi 650 per cinque “scrivanie”, una “cifra” tra i record del comune di Capri in fatto di concorsi pubblici. Ed anche in considerazione dell’elevato numero di partecipanti, oltre che dell’attuazione del piano operativo per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica che prescrive che «le prove preselettive e scritte debbano svolgersi contemporaneamente in due o tre sedi, in collegamento in videoconferenza » è stato stabilito che per ogni sede venga costituito un comitato di vigilanza.