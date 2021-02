Cannavacciuolo non cucina a casa. A stare ai fornelli è…

Antonino Cannavacciuolo non cucina a casa. Nella sua carriera lo chef ha avuto modo di far vedere ai fan in campo televisivo e agli stimatori della sua cucina dei ristoranti le sue grandi abilità culinarie ma… attenzione, perché in casa non è lo chef a essere dedicato alla cucina, e quindi la realizzazione dei piatti. Lo ha confessato proprio lui!!!

Tutti si aspettano che un grande chef come lui sia il re della propria cucina, cosa questa che spesso capita ma che non rappresenta di certo la regola come nel caso di Antonino Cannavacciuolo.

In occasione della festa di San Valentino lo chef Cannavacciuolo ha condiviso un video che ha realizzato insieme al figlio Andrea, entrambi super concentrati nella preparazione della pizza fatta in casa durante il giorno della festa dedicata agli innamorati. Nel filmato in questione, inoltre, lo chef conclude dicendo che la prossima pizza da realizzare sarà quella per la moglie e in qual caso avrebbe assunto la forma di un cuore data la ricorrenza.

Quanto detto, però, nasconde un retroscena molto particolare… perché in casa Cannavacciuolo non è lo chef a dilettarsi in cucina, bensì la moglie Cinzia e per un determinato motivo. Ecco cosa succede nel quotidiano in casa dello chef. Ebbene sì, a quanto pare Antonino Cannavacciuolo una volta tornato in casa, almeno la maggior parte delle volte, appende il proprio grembiule al chiodo evitando così la cucina…

Lo chef, dunque, in casa Cannavacciuolo sarebbe proprio la moglie Cinzia e il tutto per un motivo che il cuoco stellato ha avuto modo di raccontare in occasione di una lunga intervista rilasciata alla redazione di Vanity Fair non molto tempo fa. Qui, Antonino Cannavacciuolo ha rilasciato la seguente dichiarazione: “A casa non cucino anche perché mia moglie è vegetariana mangia solo tofu, insalate, bietole e, una volta ogni tanto, pesce”. In casa ad avere gli stessi gusti di mamma Cinzia è anche uno dei figli della coppia, così come spiegato dallo stesso Cannavacciuolo: “Andrea è lo specchio della mamma: mangia solo insalate, verdure, pasta coi piselli, fagioli, ha deciso tutto lui”.