Can Yaman e Diletta Leotta: Amore o Strategia?

Da giorni si parla di una nuova coppia:Diletta Leotta e Can Yaman.

Diletta Leotta ha 29 anni ed è una conduttrice di programmi sportivi, conosciuta per aver lavorato su Sky e per essere attualmente il volto di punta del canale DAZN.

Ha partecipato inoltre, in qualità di valletta, anche al Festival di Sanremo 2020.

Can Yaman è invece un attore turco, modello e avvocato di 31 anni che ha ottenuto un successo internazionale con i suoi ruoli in diverse serie tv turche. In Italia è conosciuto sia per il ruolo di Ferit Aslan in “Bitter Sweet –Ingredienti d’amore” sia per il ruolo del fotografo Can Divit in “DayDreamer Le ali del sogno”.

Questa è una coppia che nasce all’improvviso,e lascia tutti stupiti dalla rapida piega che sta prendendo il loro rapporto..i due neo fidanzati infatti hanno trascorso San Valentino in Costiera Amalfitana,a Minori,regalandoci un meraviglioso scatto romantico al tramonto.

Ma la cosa che ha fatto più parlare è stato ciò che è successo ieri: nel cielo romano è apparso uno striscione che riportava questa frase:

“Diletta mi vuoi sposare?Ti amo -Can”.

Un atto che lasciato tutti a perplessi

La domanda è la seguente: Sarà amore o solamente strategia?

Apuzzo Eliana Russo Angelo