Calcio, raggiunto l’accordo con i corallini: Luca Pandolfi andrà al Brescia

E alla fine se ne va: sì, l'attaccante gioiellino della Turris, nei giorni scorsi fortemente nel mirino della Juventus e del Bari, lascerà i corallini ma non per recarsi nel club bianconero o biancorosso. Il 22enn, napoletano di origini andrà al Brescia, così come comunicato dalla compagine di Torre del Greco: "La S.S. TURRIS CALCIO comunica l'avvenuto trasferimento al Brescia Calcio del calciatore Luca Pandolfi con la formula del prestito a titolo oneroso. Fissate le condizioni sia per l'obbligo che il diritto di riscatto al termine della stagione sportiva in corso in favore del club lombardo che milita in serie B. La società del presidente Colantonio ringrazia l'attaccante classe 1998 per il contributo fornito alla Turris in questa prima parte di stagione, nella consapevolezza di aver creduto fortemente nel ragazzo la scorsa estate e di aver contribuito ad una crescita che, oggi, lo proietta in un club di categoria superiore nonché di tradizione e prospettiva". Nelle venti presenze collezionate finora con la maglia della Turris, Pandolfi ha messo a segno sei goal nel campionato in corso: uno contro il Palermo di Roberto Boscaglia, siglato nel girone di andata, al minuto 95, in occasione della sfida andata in scena lo scorso 25 novembre allo Stadio "Renzo Barbera"; goal che ha regalato in extremis il successo esterno alla squadra del presidente Colantonio.