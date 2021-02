Calcio, Pandolfi out: Cellino lo vuole rispedire al mittente

“Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, – visto il ricorso presentato dalla società Calcio Brescia Spa (matr. FIGC 7810) nei confronti della società SS Turris Calcio Srl (matr. FIGC 949250), ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere con decreto monocratico urgente sulla richiesta di sospensiva, fissa l’udienza di discussione per il giorno 23 febbraio 2021, alle ore 15.30, in modalità videoconferenza”. Luca Pandolfi l’attaccante ex Turris, venduto al Brescia l’ultimo giorno utile di mercato, rischia un lungo stop a causa di un infortunio rimediato al menisco. Massimo Cellino, il presidente delle Rondinelle, avrebbe quindi richiesto l’annullamento del trasferimento del calciatore perché impossibile da utilizzare ma la decisione del TFN è rimandata al 23 febbraio.