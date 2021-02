CALCIO NAPOLI UNICO OBIETTIVO VITTORIA CON 3 GOALS DI SCARTO

ll Napoli si qualifica agli ottavi di finale di Europa League se…

Il Napoli per qualificarsi dovrà necessariamente portare a casa una vittoria. Ovviamente il pareggio, visto lo svantaggio di 2-0 maturato all’andata, non basterà per poter passare agli ottavi di finale di Europa League. Gli azzurri dovranno vincere senza subire gol segnando più di 2 gol. In caso di vittoria per 2-0, si proseguirà con la disputa dei tempi supplementari e in caso di risultato invariato anche nei due tempi da 15′, la qualificazione si deciderebbe alla lotteria dei calci di rigore.

Ufficiali da pochi minuti i convocati del Napoli in vista della partita di questo pomeriggio contro il Granada. C’è il ritorno di Mertens ma ci sono anche tanti ragazzi della Primavera a causa delle diverse defezioni.

I convocati: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).