Calcio Napoli. Gattuso se ne va…ma è una fake news

Gattuso se ne va. A dare la notizia sarebbe stato lo stesso tecnico azzurro Gattuso. Su una presunta pagina di facebook di Ringhio, l’allenatore avrebbe scritto che di comune accordo con la società sabato sarebbe l’ultima volta alla guida dela squadra partenopea: “Vi scrivo perché volevo che fosse detto da me e non da altri. Sabato 13 sarà l’ultima volta in cui sarò condottiero azzurro. Si andrò via. È stata presa questa scelta insieme alla società di comune accordo, non perché non ci tenga a voi , ai ragazzi della squadra oppure ai colori di questa magnifica e unica città ma perché pur mettendocela tutta non sono riuscito a raggiungere quanto prefissato. Lascio questo posto con l’amaro in bocca di chi ha vissuto in un posto stupendo esercitando uno dei lavori più belli che esistano, un sogno nel quale tutto è perfetto insomma. L’unico ostacolo e che per continuare a sognare bisogna portare risultati e di quelli ne ho fatti pochi. Vi lascio la mia grinta ma porto con me grazie a voi la NAPOLETANITÀ parola che racchiude in essa gli aggettivi più belle che esistano.Grazie e continuate a ringhiare”. La notizia ha allarmato i suoi sostenitori e fatto felice chi, invece vorrebbe il suo addio ma, a quanto pare, si tratterebbe di una fake news.