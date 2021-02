Calcio, Lozano diventa un Simpson

Contemporaneamente alla brutta notizia dello stop di un mese, Hirving Lozano ha potuto sorridere per un’altra notizia che lo riguarda: Stefano Monda, l’artista conosciuto per la capacità di unire i Simpson al calcio, gli ha dedicato un murale che lo ritrae insieme alla sua famiglia a mò di cartone animato. Monda non è nuovo a queste creazioni: nato nel 98′ e cresciuto nella provincia di Caserta, il ragazzo ha frequentato il liceo artistico e si è fatto apprezzare da tanti calciatori nazionali e internazionali che gli hanno messo un “like” una volta visti i suoi capolavori. Icardi, Messi, Ribery, Courtois, sono solo alcuni dei protagonisti ed ora si è aggiunto anche l’attaccante messicano.