Calcio, Ghoulam e Koulibaly guariti dal Covid: “Arriviamo a dare una mano”.

Il Napoli perde miseramente a Granada e si immette su una strada in salita per il passaggio del turno di Europa League. La squadra di Gattuso scende in campo senza idee e senza energie e subisce due reti nell’arco di due minuti. Il tecnico azzurro se la prende con la sfortuna di avere una rosa decimata da infortuni, i tifosi partenopei se la prendono col mister che non ha dato alcun gioco ai suoi uomini ma il punto è che, dopo essere usciti dalla Coppa Italia, il Napoli dovrà tentare con le unghie e con i denti di ribaltare il risultato della partita di andata con il Granada e nel contempo di perdere quanto meno gare possibili in campionato per agguantare il quarto posto. Nel match di ieri Gattuso perde anche un’altra pedina importante, Matteo Politano, che lascia il campo anzitempo per un problema al costato ma stamane una buona notizia è arrivata dal “reparto infermeria”, come comunicato dalla società: “Ghoulam e Koulibaly sono guariti dal Covid-19” e potrebbero essere disponibili già a partire da domenica prossima a Bergamo contro l’Atalanta. Capitan Insigne ha subito mostrato la sua felicità nel post: “Contento che siate guariti” e, in risposta, il senegalese ha scritto: “Arriviamo a dare una mano”.