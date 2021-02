Calcio, finalmente il Sorrento scende in campo

Buone notizie in casa rossonera costiera. Dopo un lungo stop causato dal Covid, sono finalmente ripresi gli allenamenti del Sorrento, la cui ultima partita risale al 10 gennaio quando fu sconfitto in casa dal Portici. Come annunciato dalla società, alla squadra di mister Fusco spetta un importante impegno già a partire da mercoledì prossimo alle 14.30 quando dovrà scontrarsi nella difficile trasferta con il Picerno: “Di positivo è rimasto soltanto il nostro pensiero. Con pochi gioni di allenamento nelle gambe, subito un osso durissimo per i rossoneri: il Picerno, degli ex Zito e Ginestra, obbligato a vincere dopo il passo falso casalingo contro il Fasano che gli ha fatto perdere la leadership del girone”.