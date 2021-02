Calcio femminile, le azzurre convocate per gli Europei

La Nazionale Femminile non si ferma, anzi riparte con un match decisivo, che si sarebbe dovuto disputare il 17 settembre e che invece si giocherà al Franchi di Firenze il 24 febbraio alle 17:30. Le azzurre del ct Milena Bertolini troveranno le avversarie di Israele che all’andata hanno già battuto per 3-2. All’Italia, però, non basta la certezza del secondo posto nel girone perché, per ottenere il pass diretto a Euro 2022, dovrà battere Israele e così, vincendo con almeno 6 gol di scarto, arriverebbe la qualificazione matematica. Un’impresa che la Bertolini e le sue ragazze tenteranno di fare. Ecco di seguito le convocate per il match:

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Atletico Madrid), Laura Fusetti (AC Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (AS Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (Inter).