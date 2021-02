Calcio, 11 febbraio, tanti auguri di Buon Compleanno a José, Christian e Ciro

L’11 febbraio è un giorno particolarmente importante per gli azzurri: è il compleanno di tre giocatori che hanno fatto parte della storia della squadra partenopea ovvero Ciro Ferrara, Christian Maggio e Josè Maria Callejon. Ciro Ferrara è stato un calciatore molto amato dai napoletani, un po’ per le sue origini e un po’ perché ha fatto parte della storia, quella bella e vincente del Napoli (2 scudetti, la Coppa Italia e la Coppa Uefa) ma poi, altrettanto contestato quando andò a vestire la maglia bianconera. Nato l’11 febbraio 1967 oggi Ferrara compie 54 anni. Christian Maggio non è nato a Napoli, anzi è veneto ma la sua militanza in biancazzurro è durata 10 anni, un lungo periodo in cui il terzino destro ha amato ed è stato amato da tutta la città per la sua correttezza e straordinaria dedizione al lavoro in cui ha trovato anche una grande soddisfazione nella vittoria di 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Oggi compie 39 anni ed è un difensore del Lecce. Anche Josè Maria Callejon, il cavaliere triste, può vantare 7 magnifici anni nel Napoli e con Maggio ha condiviso le vittorie dei trofei. Umile e generoso, l’andaluso ha regalato emozioni ed ha trovato una famiglia composta da milioni di tifosi che, ancora adesso, lo ricordano con immenso affetto. Auguri anche all’attuale calciatore della Fiorentina che oggi compie 34 anni. La società azzurra ha augurato il buon compleannoquesti 3 campioni così: “Tanti auguri di Buon Compleanno a José, Christian e Ciro!”.