Buon compleanno Nocerina! Oggi la Nocerina compie 111 anni, una storia importante che la società ha voluto riassumere ed evidenziare:

1 febbraio 1910: Carlo Cattapani a capo di alcuni gentlemen, nella piazzetta dell’allora via Quartiere (oggi piazzetta Cianciullo), fonda l’Associazione Giovanile Nocerina dando vita ad una passione viscerale per tutti i tifosi del bicolore che, dopo centoundici anni, continuano indissolubilmente a sostenerla nella gioia e nel dolore.

111 è l’appellativo molossi in occasione della gara vinta contro il Napoli nel 1928 per 1 a 0;

111 è il derby vinto contro la Salernitana per 2 a 1 nel 1919;

111 è Ernest Erbstein, allenatore della Nocerina nella stagione 1929-1930 che poi guidò il Grande Torino;

111 è la prima volta in serie B nel 1947-48;

111 è il “Ci rifaremo a Policoro” di mister Elia Greco nella stagione 1967-68;

111 è l’esultanza di Bozzi nello spareggio con il Catania che portò i molossi per la seconda volta in serie B nella stagione 1977-78 sotto la guida di Bruno Giorgi;

111 è la partita in Coppa Italia contro la Fiorentina di Antognoni nella stagione 1982-83;

111 è lo spareggio col Grottaminarda allo Stadio San Paolo davanti a 12000 tifosi;

111 è la gara di Coppa Italia nel 1996-97 con la Juventus campione del mondo;

111 è la grande cavalcata della Nocerina di mister Auteri nel 2010-11 con la vittoria del campionato e la terza promozione in serie B;

111 è questo e tanto altro, perchè la storia rossonera è fatta di gioie, dolori, persone e soprattutto dei tifosi che la continuano a sostenere.