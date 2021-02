Buon compleanno Imbriani! Oggi avrebbe compiuto 45 anni

Per la sfida interna con la Sampdoria i tifosi del Benevento, pur non essendo presenti al Vigorito, hanno omaggiato con uno striscione Carmelo Imbriani, indimenticato calciatore e allenatore dei sanniti scomparso il 15 febbraio del 2013. “Ci hai tenuti per mano e ci hai portato lontano. Auguri eterno capitano!”, cita lo striscione…e ancora: “Quest’oggi onoreremo ancora una volta il nostro amato capitano Carmelo Imbriani. Le porte chiuse non ci hanno fermati, tanto che in curva verrà posizionata l’immagine di Carmelo accompagnata da uno striscione significativo. Un omaggio che effettuiamo ogni anno in occasione del compleanno e dell’anniversario di quella triste giornata che ci portò via uno dei rappresentanti più importanti del nostro Benevento, un sannita come noi, simbolo riconosciuto del calcio pulito. Un ricordo che custodiamo con grande affetto e ammirazione e che non svanirà mai. Carmelo sempre con noi…”. Uno striscione, l’immagine dell’esultanza di Carmelo e un gigantesco numero 7. Da qui nasce la curiosità che riguarda il neoacquisto del Benevento Calcio, Adolfo Gaich, il “Tanque”, che si è fatto spiegare la storia di Imbriani e ha deciso di cambiare il proprio numero di maglia dal 23 al 7. Un regalo bellissimo per Carmelo. Per la sua memoria e la sua figura. Per la sua sua lotta e la sua speranza mai persa, anche quando la malattia aveva ormai segnato il suo dentino. Perché oggi, 45 anni fa, lui nasceva.