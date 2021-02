Buon Compleanno alle Frecce Tricolori! Il primo marzo 2021 la Pattuglia acrobatica nazionale “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare compie 60 anni. Da sempre è simbolo dell’eccellenza Made in Italy nel mondo. Era, infatti, il primo marzo del 1961 quando giunsero sulla base aerea di Rivolto (Udine) i primi sei velivoli F-86E “Sabre” con la livrea della pattuglia del “Cavallino Rampante”. I sei “Sabre” provenivano da Grosseto, oggi una delle basi deputate alla difesa dei cieli italiani e sede dell’allora 4ª Aerobrigata, oggi 4° Stormo. Ad attenderli al suolo, il loro primo comandante: il maggiore Mario Squarcina. S’insediava così la prima cellula dell’Unità Speciale Acrobatica, nucleo originario delle nascenti Frecce Tricolori. Da quel lontano 1961 le Frecce Tricolori hanno l’orgoglio di rappresentare la tecnologia e la capacità di fare squadra dell’Aeronautica Militare. Sei decadi in cui la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha portato le sue esibizioni in 48 paesi del mondo magnificando il Tricolore sui luoghi più belli ed in occasione degli eventi più significativi della storia del nostro Paese. Un simbolo di italianità e senso di appartenenza, ma anche della professionalità delle nostre Forze Armate. Un anniversario che cade in piena pandemia con le Regioni impegnate con la campagna vaccinale, in cui si rinnova e rafforza l’importanza di restare uniti e fare squadra. Proprio con questo intento, a fine maggio del 2020, la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha compiuto uno storico sorvolo di tutti i capoluoghi di regione italiani, iniziativa che ha preso il nome dal forte valore simbolico di “Abbraccio Tricolore”, culminata con il sorvolo della città di Roma nel giorno del 2 giugno: Festa della Repubblica. In occasione della ricorrenza del primo marzo, la sede RAI del Friuli Venezia Giulia ha realizzato un documentario sulla storia delle Frecce Tricolori dal titolo “Sessant’anni in volo: la Pattuglia Acrobatica Nazionale” che andrà in onda alle 22.10 di lunedì su RAI STORIA (canale 54 del digitale terrestre). Personalmente salutiamo questi professionisti italiani ricordandoli con le foto scattate in occasione della loro esibizione nei cieli di Sorrento che ammirammo il 28 aprile del 2018 in occasione del convegno Alis che si tenne all’Hilton Sorrento Palace, patrocinato dal Comune di Sorrento.

a cura di Luigi De Rosa