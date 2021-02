Battipaglia, Vigile urbano investito al mercato. Corrono a bordo del proprio motorino e investono un vigile urbano. E’ accaduto ieri mattina al mercatino rionale di Sant’Anna dove il maresciallo Francesco Germano stava svolgendo un servizio di controllo. I due sono arrivati di gran carriera e hanno colpito e ferito l’agente della municipale. Spaventati dalla manovra azzardata, i due scooteristi non si sono neppure fermati ad accertarsi delle condizioni dell’ufficiale ma sono fuggiti via a bordo del loro mezzo. Fortunatamente per il vigile urbano nulla di grave. Condotto al Pronto Soccorso del Santa Maria della Speranza è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di sette giorni.

L’episodio, però, ha scosso gli animi tra gli avventori del mercatino e gli ambulanti che hanno visto il motorino investire l’agente della municipale. I due giovani finora non sono stati identificati perché il trambusto provocato dall’incidente ha distolto l’attenzione degli astanti verso il vigile finito a terra che è stato prontamente aiutato dalla piccola folla accorsa vedendolo cadere. Un episodio che lascia l’amaro in bocca soprattutto per l’omissione di soccorso da parte dei due ragazzi. In città da qualche giorno si sono verificati diversi piccoli incidenti, i cui protagonisti sono stati ogni volta giovani a bordo di due ruote che sfrecciavano per le strade cittadine incuranti di traffico e passanti. Complice, probabilmente, il bel clima primaverile dopo un periodo di pioggia e freddo inclementi.

Fonte La Città di Salerno