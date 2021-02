Milano . Balli, musica e assembramenti in Darsena oggi, sabato 27 febbraio 2021. Proprio a Milano dove la crescita dei contagi da Covid 19 è tornata a farsi incisiva e non si fermerà prima del prossimo 20 marzo, quando è previsto il nuovo “picco” dei casi. L’Rt su Milano sei giorni fa è arrivato oltre 1,2 e sta probabilmente continuando a crescere, mentre gli ospedali iniziano a mostrare segnali di sofferenza. Aumenteranno, come è accaduto durante le scorse ondate, anche i morti, la cui curva seguirà avanti di circa 7-10 giorni quella dei contagi, e quindi arriverà fino alla fine di marzo. I morti da qui all’inizio di giugno, secondo le previsioni del’Institute for health metrics and evaluation, in Italia potrebbero attestarsi fra i 28 e i 33 mila