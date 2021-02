Ballerì Sorrento conquista la Roma Fashion Week. Il rinomato brand di calzature artigianali nato a Sorrento nel 2018 prenderà parte, insieme ad altri giovani brand Made in Italy, alle giornate della moda romana, che si terranno dal 18 al 20 Febbraio 2021. Un traguardo importante per il brand fondato dai fratelli de Lizza che hanno sempre creduto nell’originalità e nei valori della tradizione manufatturiera artigiana, disegnando calzature ed accessori rigorosamente fatti a mano in Campania.

“Sin dall’inizio, il nostro obiettivo è stato quello di valorizzare il made in italy e il “saper fare” dei nostri artigiani, regalando creazioni ispirate ai colori del mediterraneo e all’eleganza senza tempo, ponendo l’accento sulla qualità dei materiali e sul design, senza trascurare una vera e propria forma d’arte come il ricamo, fiore all’occhiello dell’artigianato Sorrentino. Le nostre ballerine con i ricami di limone sono nate con questo spirito, ed oggi siamo estremamente felici di far parte di un’iniziativa come Altaroma che promuove giovani designer attraverso la sua piattaforma digitale, dandogli l’opportunità di essere conosciuti da un pubblico internazionale”.

Queste le parole che la designer del brand Gaia de Lizza che, attraverso le sue creazioni, ha sempre promosso un design semplice ma innovativo, ispirandosi all’eleganza della dolce vita Caprese nata negli anni ’50 sull’isola blue e poi diventata uno stile di vita, ponendo al centro della sua ricerca una donna moderna, impegnata e dinamica, che porta scarpe basse ma molto femminili e si sente a suo agio in ogni occasione “from desk to dinner”! In onore dell’evento il Ballerì lancerà una edizione limitata di scarpe e mocassini dedicate alla capitale e ad Altaroma. L’evento si terrà sulla piattaforma digitale digitalrunway.altaroma.it dal 18 al 20 Febbraio, all’interno della settimana della moda Romana, un fashion hub dedicato al made in Italy e all’inovazione. Tutti gli aggiornamenti sui canali social del brand @ballerimadeinitaly e sul sito ufficiale ballerisorrento.it.