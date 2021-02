BAKAYOKO OUT GATTUSO IN BILICO NAPOLI ANONIMO

Nel corso di ‘Campania Sport’, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21 dopo la sconfitta del Napoli a Bergamo.

22.02.2021

La nostra breve riflessione espressa oggi qui ci trova pienamente in linea con il nostro autorevole collega che più volte da Canale 21 ha criticato l’operato di mister Gattuso alle prese con la crisi della squadra azzurra. Una gestione fallimentare del gruppo Napoli calcio che ha perso tantissime partite senza una idea di gioco efficace e concreta. . Una rosa ampia falcidiata da innumerevoli infortuni e con problemi di Covid costituisce l’unica attenuante per l’allenatore a rischio esonero già da un mese.

Gestione dei cambi criticabile ieri contro una buona Atalanta contrastata solo nel primo tempo. Una squadra stanca nella testa e che non riesce ad esprimere in campo il valore tecnico dimostrato in poche partite di livello. Il Granada perde con l’ultima in classifica e Napoli perde in campo la faccia e la credibilità del proprio allenatore . Riportiamo la sintesi delle dichiarazioni di Umberto Chiariello da tempo contro il mister che non è riuscito a risollevare le sorti di una squadra che va alla deriva verso posizioni di classifica anonime.

“Se fossi stato il presidente avrei cacciato Gattuso dopo Napoli-Torino, quello era il punto di non ritorno. La società non l’ha voluto esonerare e doveva essere lui a farsi indietro se si fosse reso conto che la squadra non era in grado di seguirlo, come disse dopo Napoli-Milan. Poi lui dice di non dobbiamo chiedergli le dimissioni perché ha famiglia e allora io alzo le mani. Se in questo mese vedi la differenza tra Atalanta e Napoli, dici ‘questa è una squadra contro una squadretta’. De Laurentiis deve decidere se dargli un altro mese di tempo per allenare la squadra senza gli alibi degli infortuni, poi se fa male si prende le responsabilità. Questo allenatore ha ridotto la squadra al lumicino, insistere oggi su Bakayoko è da codice penale!”