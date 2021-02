Azzolina “De Luca dice no ai ragazzi a scuola con la mascherina e si ai ragazzi in giro senza”

Scuole chiuse in Campania, una doccia fredda per i No Dad. Ecco cosa ha detto la Azzolina ex Ministro alla Pubblica Istruzione

De Luca, quello che “a scuola vogliono andare solo i bambini Ogm”, annuncia di voler chiudere subito TUTTE le scuole. In realtà non le ha praticamente mai aperte (peggior gestione d’Europa). La sua ricetta è: NO ragazzi a scuola con mascherina, SÌ ragazzi in giro ovunque senza mascherina.