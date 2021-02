Auto incendiate a Ravello: i motivi sarebbero legati a screzi di natura familiare

Come si legge sulla Città di Salerno, militari hanno ascoltato la testimonianza della coppia, un uomo e una donna di 40 anni di Ravello. Si tratta di due persone stimate in tutto il paese. In base alle informazioni raccolte, c’è l’ipotesi che l’episodio sia collegato a una diatriba tra parenti, a sua volta riconducibile ad alcuni abusi edilizi e lavori non effettuati nel rispetto della normativa. Ulteriori particolari sono tuttora al vaglio degli investigatori, che valuteranno eventuali provvedimenti in caso di conferma della matrice dolosa. Il danno per la coppia è considerevole, in quanto tutti e tre i mezzi andati a fuoco sono destinato allo scasso.

Nei confronti della coppia è partita una vera e propria gara di solidarietà in tutta Ravello, da parte dei tanti che li conoscono e stimano. Una vicinanza che non si è concretizzata solo nei tanti messaggi di solidarietà per il grave gesto di cui sono stati destinatari, ma anche nell’offerta di un aiuto e di un sostegno per superare le difficoltà dovute alla perdita dei veicoli incendiati. L’unico aspetto confortante in una vicenda i cui aspetti andranno approfonditi nelle opportune sedi.