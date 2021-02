Augurinfiniti Massimo Troisi, in redazione Alessandra Aprea con l’Alternanza del Liceo Marone di Meta

Dedicato all’indimenticabile Massimo Troisi uno spazio con l’Alternanza di Positanonews con il Liceo Marone di Meta , nella redazione a Piano di Sorrento .

Massimo Troisi, attore e regista di film indimenticabili, oggi avrebbe compiuto 67 anni

Alessandra Aprea , laureata al DAMS in Spettacolo , amica di Rosaria Troisi , ci ha recitato una poesia scritta da Roberto Benigni per il suo amico Massimo. Poi abbiamo visto alcuni video de “Il Postino”, il film girato a Procida, per cui i ragazzi hanno anche scritto dell’isola Capitale della Cultura del 2022 . Questo film evidenzia come questo film metteva al centro la poesia e la bellezza, ed è di bellezza che abbiamo parlato, fra la cronaca, il covid, la zona arancione in Campania, alla fine è proprio la poesia, l’arte e la bellezza che ci salveranno.