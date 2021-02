Auguri a Vasco Rossi: “Sono 69 !!!!!! Eh già !!!!!!!!!”

Oggi Vasco Rossi spegne 69 candeline e posta su Instagram una gif con la sua età con la sua età che si trasforma in fuochi d’artificio e dà il via a una catena di auguri. Il tutto commentato da una sua frase che richiama il testo di uno dei suoi grandi successi: “Sono 69 !!!!!! Eh già !!!!!!!!!”.

Ed in tanti, tra personaggi noti e fan, gli hanno inviato messaggi di auguri in occasione di questa data speciale. E Vasco Rossi con fa attendere la sua risposta: “Siete tanti..siete belli… W la musica. Che ci tiene… svegli. Grazie per l’affetto”, risponde Vasco.

Zocca, in provincia di Modena, città natale di Vasco Rossi renderà un tributo al suo cittadino con un evento che si terrà alle 18.30 presso il Teatro cittadino. Sarà ovviamente a porte chiuse al pubblico promosso dal ‘Vasco Rossi Zocca Fan Club’ e dalla ‘Combriccola del Blasco Fan Club’ che sarà trasmesso in live streaming sui canali Facebook e Youtube. Tra gli interventi anche Diego Spagnoli, stage manager di Vasco. Tanti i tributi musicali per una no stop di due ore.

Vasco Rossi si è sempre autodefinito come “provocautore”, ed è considerato uno dei maggiori esponenti nella storia della musica italiana. Ha iniziato la sua carriera artistica nel 1977. Da allora è stato un crescendo di successi che lo ha portato ad oggi a pubblicare 33 album con un bagaglio di 182 canzoni, oltre a numerosi testi e musiche scritte per altri interpreti.

Ha venduto quasi 40 milioni di dischi ed è dai primi anni ’80 uno degli artisti italiani di maggiore successo.

Nella sua carriera si è esibito in più di 800 concerti e detiene il record mondiale di spettatori paganti in un singolo concerto (225.173 al Modena Park nel 2017. Gli viene riconosciuto il merito di essere stato protagonista di una vera rivoluzione musicale contraddistinta inoltre da significativi connotati sociali e relazionali, stravolgendo il panorama musicale italiano con l’introduzione di uno stile espressivo unico e insuperato, che ha influenzato anche il linguaggio parlato.

Sono tantissimi i fan che lo seguono e che oggi gli dedicano un pensiero in occasione del suo 69esimo compleanno.