Attacco in Congo, i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci. Diretta

Roma. Sono in corso, nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli, i funerali dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi durante un agguato in Congo. Alle esequie presente anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Subito dopo la funzione, i due feretri torneranno nei loro comuni di origine: Limbiate, in Lombardia, e Sonnino, nel Lazio. Intanto ieri sono state eseguite le prime autopsie sui cadaveri che hanno escluso si sia trattata di un’esecuzione. Attanasio e Iacovacci sono stati colpiti a morte, da due proiettili ciascuno, nello scontro a fuoco tra i loro assalitori e i ranger congolesi intervenuti in soccorso nella foresta di Virunga. Si può seguire la diretta dei funerali sul sito Sky TG24.

Uccisi durante la sparatoria

I primi risultati autoptici eseguiti al Policlinico Gemelli di Roma avvalorano dunque l’ipotesi di un tentativo di sequestro finito male – e non di un attacco mirato ad uccidere – mandato all’aria dall’arrivo inatteso dei ranger. Ma non chiariscono ancora da quali armi siano partiti i colpi. In sostanza non è ancora chiaro se i due italiani siano rimasti o meno vittime del fuoco amico. Attanasio è stato ferito all’addome, i colpi hanno trapassato il corpo da sinistra a destra, senza tuttavia lasciare residui bellici: sono stati infatti individuati sia i fori di entrata che quelli di uscita. Il diplomatico, come è ormai noto, è morto un’ora dopo all’ospedale della missione Onu Monusco di Goma. Iacovacci, che invece è morto sul posto, è stato raggiunto prima da uno sparo nella zona del fianco, poi da un secondo colpo che ha toccato prima l’avambraccio, fratturandolo, per poi fermarsi alla base del collo. Ed è qui che è stato individuato un proiettile di AK-47, un Kalashnikov.