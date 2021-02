Attacco in Congo: bandiere a mezz’asta anche a Scala. Riportiamo di seguito le parole del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale:

Bandiere a mezz’asta in segno di cordoglio per onorare la morte dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Lacovacci, uccisi ieri durante un agguato in Congo.

“Oggi è una giornata molto triste per l’Italia, due uomini rappresentanti delle nosstre istituzioni hanno perso tragicamente la vita mentre stavano svolgendo il loro lavoro, ancora sangue nelle memorie di tutti noi.

Onore a loro e vicinanza alle Famiglie”