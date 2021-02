Attacco in Congo: anche al Comune di Positano le bandiere resteranno a mezz’asta per onorare le vittime. Un’imboscata in piena regola, probabilmente a scopo di sequestro, finita in tragedia. L’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista congolese, Mustapha Milambo, sono stati uccisi in un agguato mentre viaggiavano a bordo di un’auto dell’Onu in una regione della Repubblica democratica del Congo, il Nord Kivu, da anni teatro di violenti scontri tra decine di milizie che si contendono il controllo del territorio e delle sue risorse naturali.

Anche il Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si unisce all’appello del Presidente Anci e le bandiere del municipio resteranno a mezz’asta per onorare le vittime:

Anche il Comune di Positano si unisce all’appello del Presidente dell’Anci Antonio De Caro e per tutta la giornata di oggi le bandiere del municipio rimarranno a mezz’asta, per onorare la memoria del nostro ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, rimasti vittima di un vile attentato in Congo. A nome di tutta la comunità di Positano, esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime.