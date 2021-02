Atrani, tutti negativi i 200 tamponi antigenici dello screening di oggi, sono ben il 26 % della popolazione

Questa mattina ad Atrani si è svolto uno screening gratuito destinato alla popolazione residente, così come deciso la scorsa settimana dal C.O.C. dopo aver consultato la maggioranza consiliare. Con l’aiuto della P.A. Millenium sono stati processati dai medici della “C.M. L. Vesuvio” 200 tamponi antigenici hanno dato tutti esito NEGATIVO.

Son ben il 26 per cento della popolazione, oltre un quarto, un buon segno uno screening che va sulla scia del caso Cetara.

Attualmente ad Atrani risultano, quindi, 6 persone positive.

L’invito da parte del comune della costiera amalfitana ai cittadini è quello di continuare ad adottare tutte le norme di igiene che ormai ci accompagnano da un anno ricordando, inoltre, che chi rientra in un tracciamento deve mettersi in quarantena fiduciaria non appena riceve tale notizia, senza eccezione alcuna, attenendosi alle indicazioni. Ora non è il momento di abbassare la guardia!