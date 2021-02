Atrani, replica alla minoranza: “La matematica non è un’opinione”. Attenti a quei due… La matematica non è un’opinione: 1+1=2?

I consiglieri di minoranza del gruppo Atrani Dis-Unita, ragioniere Gambardella Francesco e ragioniere Proto Emiddio, nel trasmettere un’interrogazione al sindaco, alla terza domanda affermano (questo è tutto dire, chiedere al sindaco una risposta scritta ad una loro affermazione?) «…La mancanza assoluta di trasparenza in riferimento ai casi non pubblicizzati…».

Forse è bene ricordare in maniera schematica ai due ragionieri, le comunicazioni effettuate sulla pagina social “Comune Atrani” relative ai casi positivi Covid ed ai guariti; il tutto in coordinazione con le informazioni pervenute dalle strutture sanitarie competenti

In maniera ancora più semplice e per agevolare i due consiglieri, abbiamo riassunto con apposita colonna (come quando a scuola si utilizza il pallottoliere) i casi positivi Covid e i guariti che hanno interessato il territorio di Atrani e comunicati sulla pagina social!

A questo punto è doveroso interrogare i due consiglieri:

Quali sono questi casi non pubblicizzati? Un chiarimento è dovuto!

Era il caso di dichiarare falsamente la mancanza assoluta di trasparenza viste le comunicazioni effettuate dall’amministrazione ed allarmare così la popolazione in un periodo di emergenza nazionale?

Evidentemente il Proto ed il Gambardella, pur abituati ad utilizzare la piattaforma social Facebook per divulgare le loro interrogazioni-affermazioni, non sono altrettanto abituati a leggere gli avvisi dell’amministrazione comunale sulla stessa piattaforma.

Evidentemente il Proto ed il Gambardella non sono abituati a leggere i quotidiani online che hanno riportato le comunicazioni dell’amministrazione in merito ai casi positivi Covid ed ai guariti.