Atrani, precisazioni del sindaco alle note di Atrani Unita su screening ed emergenza Covid-COC

Atrani. Il sindaco Luciano de Rosa Laderchi, con una lettera inviata al Consigliere Comunale rag. Francesco Gambardella ed al Consigliere Comunale Rag. Emiddio Proto, avente ad oggetto: “Riscontro nota 777/2021 e 1087/2021 – Atrani Unita” (che potete leggere in calce al presente articolo), comunica: «In riferimento alla nota 777/2021 del 27.01.2021, si riscontra al punto 1 e 2 evidenziano che per conoscere i nominativi del componenti del C.O.C. comunale e le relative funzioni basta cliccare sulla sezione “Protezione Civile” (https://comune.atrani.sa.it/protezione_civile_pagine/341609/centro-operativo-comunale) del sito istituzionale dell’Ente. Inoltre è bene ricordare che l’ordinanza n. 2/2020, inerente attivazione del C.O.C. in relazione all’emergenza sanitaria per il contagio da Covid-19 e la successiva ordinanza n. 7/2021 – che ha ad oggetto l’integrazione della composizione del C.O.C. – sono state anche pubblicate all’albo pretorio del Comune.

In merito al punto 4 si fa presente che gli operatori di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare e che le ordinanze sindacali relative ai casi di quarantena sono trasmesse al Prefetto della Provincia di Salerno, all’ASL – UU.OO.SS.DD. Prevenzione Collettiva – Area interdistrettuale n. 60 e n. 63, al Comando di Polizia Locale, alla Guardia di Finanza – Tenenza di Positano e alla Stazione dei Carabinieri di Amalfi ciascuno per le proprie competenze e al fine di vigilare sul rispetto della stessa, nonché di norma notificate agli specifici destinatari.

In riscontro invece alla nota 1087/2021 avente oggetto – Richiesta di chiarimenti screening – si fa presente che lo screening è stato organizzato dall’amministrazione comunale giusta delibera di giunta n. 13 del 28.01.2021, pubblicata all’albo pretorio in data 02.02.2021 e gestita dall’Amministrazione con l’ausilio della “C.M.L. Vesuvio srl”, con sede in Marzano di Nola (AV), affidataria del servizio inerente gli adempimenti normativi imposti dal d.lgs. 81/2008, della polizia municipale e della P.A. Millenium Amalfi o.n.l.u.s.».