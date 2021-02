Atrani: l’ultimo aggiornamento Covid fa discutere. E il Comune lo modifica

Atrani , Costiera amalfitana : l’ultimo aggiornamento Covid fa discutere. E il Comune lo modifica.

Nell’annunciare ai cittadini i nuovi casi di positività al coronavirus, questa mattina il profilo ufficiale del Comune ha scritto: “Registriamo oggi ancora due nuovi casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale. Le persone positive sono state contagiate da al di fuori del territorio comunale di Atrani, a seguito di un momento di convivialità in un paese della costiera in cui è scoppiato un focolaio di Covid. Attualmente ad Atrani risultano 6 persone positive”.

Il post è stato modificato. Adesso si legge solamente: “Registriamo oggi ancora due nuovi casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale. Le persone positive sono state contagiate al di fuori del territorio comunale di Atrani. Attualmente ad Atrani risultano 6 persone positive“.

Piccolo incidente diplomatico a cui subito si è posto rimedio, ma lascia intendere che forse qualcosa è successo. In ogni caso ci sono cose più importanti da addebitare alla città più antica della Costa d’ Amalfi ( in quanto a feste per il Natale riteniamo che in Costiera amalfitana non ci sia comune che non abbia peccato) , non pensiamo solo al coronavirus Covid – 19, pensiamo al futuro del territorio e al dissesto idrogeologico , vedi il Dragone.