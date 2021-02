Atrani Futura: “Cerchiamo di costruire sempre la rete dei contatti”

Atrani. Il manifesto di “Atrani futura” in risposta al gruppo consiliare di minoranza “Atrani Unita”.

Il genere umano si divide in due gruppi: ci sono quelli che sanno tutto (ma proprio tutto!!) e quelli che, semplicemente, “sanno di non sapere”. Confessiamo di appartenere al gruppo di coloro che sono consapevoli di non possedere tutto lo scibile e che mai potranno possederlo anche se cercano di imparare continuamente, di migliorare con umiltà, di mettersi in discussione ogni giorno, ogni istante, ascoltando e condividendo.

Naturalmente capita anche di dover ascoltare qualcuno che appartiene al gruppo dei “tuttologi”, che vivono nella convinzione di possedere la perfetta cognizione dello scibile umano: arte, scienza, tecnica, ingegneria, architettura, medicina, letteratura, cucina, sartoria, astrologia e quant’altro.

I tuttologi di casa nostra hanno, se mai possibile, una dote in più: conoscono perfettamente vita e miracoli di ciascuno di noi! Sono in possesso di un archivio dove ciascuno è schedato perfettamente. Si tratti di ricchezza o povertà di ciascuna famiglia, di “reali lavoratori o furbetti”, di bisognosi, di disoccupati o altro, tutto sanno!

Nell’era della pandemia ci sorprendono ancora di più: comunicano anche con il virus che riferisce loro i vari passaggi che fa da un soggetto all’altro. Forti di questa acquisita virtù accusano di “omertà e poca trasparenza” noi che ancora ci sforziamo di seguire le procedure; cerchiamo di ricostruire, in collaborazione con le strutture sanitarie competenti, la catena dei contatti onde evitare la diffusione del contagio; informiamo la cittadinanza nel rispetto della privacy;diamo assistenza alle persone contagiate attraverso l’ausilio della protezione civile;ecc.

Ironia a parte e parafrasando Niccolò Machiavelli ci viene proprio da dire: “CI SONO UOMINI CHE SANNO TUTTO, PECCATO CHE QUESTO È TUTTO QUELLO CHE SANNO”!!

Solo due giorni fa il sindaco Luciano de Rosa Laderchi, con una lettera inviata al Consigliere Comunale rag. Francesco Gambardella ed al Consigliere Comunale Rag. Emiddio Proto, avente ad oggetto: “Riscontro nota 777/2021 e 1087/2021 – Atrani Unita” (che potete leggere in calce al presente articolo), comunica: «In riferimento alla nota 777/2021 del 27.01.2021, si riscontra al punto 1 e 2 evidenziano che per conoscere i nominativi del componenti del C.O.C. comunale e le relative funzioni basta cliccare sulla sezione “Protezione Civile”.