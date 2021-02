Atrani, delibera sulla tutela dell\'ufficio tecnico: si infiamma la polemica

Atrani. Dopo la delibera di consiglio che ha ad oggetto la tutela dell’ufficio tecnico comunale, si infiamma sui social la polemica. Di seguito il verbale della delibera:

Il Sindaco Presidente cede la parola al Vicesindaco, Assessore al bilancio, il quale introduce il sesto

argomento all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Tutela dell’autonomia e dell’organizzazione

dell’Ente Locale: criticità ufficio tecnico”. Preliminarmente il Consigliere Proto interviene per fare

una osservazione riguardo al fatto che è la seconda o la terza volta che viene inserito un argomento

nel Consiglio comunale il venerdì sera, cioè due giorni prima della seduta, con l’impossibilità da parte

dei Consiglieri di poter venire a vedere le carte per poter eventualmente esprimere un giudizio o un

parere sull’argomento che viene trattato. Il Consigliere ribadisce che ciò è già stato fatto presente

una volta e si è ripetuto adesso e che è preferibile che queste cose non accadano, altrimenti i

Consiglieri non sono in grado di poter dare un giudizio per poter votare liberamente su una

questione di questo genere, come si sta trattando adesso, non avendo potuto avere un confronto

né con la maggioranza, né con la minoranza né con la parte avversa o col tecnico, ed avendo fatto

solo due chiacchiere con qualcuno la mattina stessa, senza avere le idee chiare. Pertanto il

Consigliere Proto preannuncia il voto contrario dei consiglieri del gruppo Atrani Unita. Interviene il

Consigliere Lauritano per sottolineare che sulla base di quanto detto da parte del Consigliere Proto

sarebbe più corretto per questi astenersi, perché il voto contrario presuppone una conoscenza

dell’argomento. Alle ore 17,33 il Consigliere Lauritano si allontana dall’aula, per rientrare dopo

pochissimi minuti. Interviene il Vicesindaco per precisare che tutti gli atti sono stati inviati via pec

venerdì pomeriggio. Il Consigliere Proto ribatte che gli atti gli si sono caricati solo nel pomeriggio,

poche ore prima del Consiglio. Il Vicesindaco specifica che quelli del pomeriggio stesso sono gli ultimi

due allegati integrativi; ma che gli atti principali sono stati inviati il venerdì. Successivamente il

Vicesindaco procede con la lettura della nota prot. n. 8006 del 27.11.2020 a firma del Responsabile

dell’Area Tecnica, da cui ha tratto origine l’ordine del giorno oggetto di approvazione. Terminata la

lettura il Vicesindaco definisce tale nota “un grido d’allarme” da parte di un dipendente comunale

e per questo è stato posto all’attenzione del Consiglio comunale, che è la massima assise di tutta la

comunità di Atrani. Terminata l’illustrazione si dichiara aperta la discussione. Interviene il

Consigliere Proto, per chiedere se questa situazione poteva essere gestita con una delibera di

Giunta. Il Vicesindaco replica che quando si è trattato dei pacchi spesa il Consigliere Proto ha chiesto

di essere coinvolto, nonostante fosse di competenza della Giunta ed ora lo si sta coinvolgendo in

quanto si tratta di una questione riguardante la comunità di Atrani. Il Consigliere Proto ribatte che

lo si sta coinvolgendo in ritardo, in quanto non è a conoscenza di tante cose. Il Vicesindaco specifica

che la nota appena letta sintetizza la questione. Il Consigliere Proto dichiara di non capire come si

sia potuti arrivare a questa situazione, ritenendo che certe problematiche possano essere risolte

con il buon senso e con il dialogo, nell’ambito dei buoni rapporti con le istituzioni; e sottolinea di

non credere che se fosse stata rappresentata tale la difficoltà nello svolgimento dell’incarico

dall’altra parte vi sarebbe stato un muro. Il Vicesindaco risponde che tali difficoltà sono state

rappresentate per iscritto. Il Consigliere Proto ribadisce che bisogna leggere le carte e che,

considerati i due giorni di Comune chiuso, mezza giornata non è sufficiente per poter esprimere un

giudizio o un parere favorevole o contrario o astenersi su una questione che non si ha chiara. Il

Consigliere Proto dichiara che anche in altre circostanze la minoranza non è stata coinvolta, come

quando si è deciso di adire le vie legali che per questioni che sono state perse e la popolazione di

Atrani è stata assoggettata al pagamento di 50.000,00 quando con 5.000,00 o 10.000,00 euro si

poteva risolvere. Il Vicesindaco replica spiegando come si è svolta la questione a cui fa riferimento

il Consigliere, ricordando che se il legale incaricato dal Comune al tempo in cui il Consigliere Proto

era vicesindaco ha dato la colpa ad un altro ingegnere, che si è discolpa dando la responsabilità ad

un altro ingegnere, sono stati chiamate in causa tre soggetti – Comune e due ingegneri – ed era il

giudice a dover decidere di chi fosse la colpa, altrimenti si generava un danno erariale. Il Consigliere

Proto ribadisce di ritenere che se il Vicesindaco Siravo non si fosse intestardito a portare avanti

quella causa, sostituendosi ai legali, ai tecnici, agli ingegneri, e fosse stato chiesto un parere legale,

la questione avrebbe potuto risolversi con il pagamento di 5.000/10.000,00 euro. Il Vicesindaco

chiede al Consigliere Proto chi avrebbe pagato a quel punto le spese legali dei due ingegneri

coinvolti, succedutisi come responsabili dell’Area tecnica, considerato che il giudice ha ritenuto

sussistente la responsabilità del Comune, avendo agito i due ingegneri in qualità di responsabili

incardinati all’interno dell’Ente. Il Vicesindaco sottolinea anche che in quella situazione forse

l’accordo si sarebbe dovuto fare anche prima di iniziare la causa, ma all’epoca non era lui il

Vicesindaco. Il Consigliere Proto replica che al tempo non ha ricevuto alcuna proposta transattiva e

dichiara di aver saputo che successivamente le parti interessate hanno fatto una richiesta precisa

per risolvere la questione. Il Vicesindaco ribatte che riguardo alle pompe di Cigliano è stata

l’Amministrazione durante la quale il Consigliere Proto ricopriva la carica di Vicesindaco a voler

intentare la causa. Il Consigliere Proto replica che per le pompe di Cigliano avevano ottenuto il

finanziamento regionale. Il Vicesindaco ribatte che quei soldi sono stati persi, in quanto andati in

perenzione amministrativa perché in cinque anni non sono stati presi ed il Comune ha dovuto

recuperarli dal proprio bilancio. Il Consigliere Proto replica che non è compito degli amministratori

utilizzare i fondi, che, una volta accordati, devono essere recuperati dalla procedura amministrativa,

dagli uffici. Alle ore 17,48 il Consigliere Proto si allontana dall’aula, per rientrare immediatamente.

Il Sindaco interviene per esortare il Vicesindaco ad andare avanti con l’argomento oggetto di

discussione. Pertanto il Vicesindaco prosegue spiegando al Consiglio che si tratta di decidere se si

vuole dare una mano al Responsabile dell’Area Tecnica dal punto di vista amministrativo, come

richiesto dallo stesso nella nota letta ad inizio di seduta, anche dando un supporto legale all’Area

amministrativa per vedere com’è la situazione. Il Vicesindaco dà lettura dell’ordine del giorno

oggetto di approvazione, dopo aver spiegato anche che per “ordine del giorno” si intende

l’espressione di un voto politico per formulare istruzioni e direttive al Sindaco ed alla Giunta, su temi

di carattere politico amministrativo di competenza dell’Amministrazione comunale riguardo

argomenti proposti all’esame del Consiglio comunale. Il Vicesindaco specifica che per questa

situazione è già stato perso dal Comune di Atrani un finanziamento di 50.000,00 euro previsto dalla

legge di bilancio del 2019; e sottolinea che se il Responsabile non riesce a portare avanti gli obiettivi

assegnatigli dall’Amministrazione il Nucleo di valutazione potrebbe riconoscergli un punteggio

inferiore ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato. Il Vicesindaco prosegue spiegando

che si tratta anche di valutare l’opportunità di dotare il Responsabile dell’Area amministrativa, che

è anche il capo del personale, della figura di un legale esperto in materia che potrà dipanare ogni

dubbio, a tutela del tecnico comunale. Interviene il Sindaco, per chiedere al Vicesindaco,

considerate le precedenti affermazioni del Consigliere Proto relative al poco buon senso che

avrebbe avuto l’Amministrazione di Atrani nel non provare a rappresentare le difficoltà derivanti da

tale incarico e di trovare un accordo con l’altra parte, di illustrare per correttezza quale è stata la

situazione a partire dal mese di agosto, in modo da consentire di ritenere che il buon senso è stato

usato, essendo passati dalla richiesta di un sopralluogo settimanale al fatto che nell’ultima

settimana si sono svolti cinque sopralluoghi, oltre a tutte le attività connesse, come i rilievi e la

redazione delle relazioni, che specifica che vanno al di là della nomina di ausiliario di polizia

giudiziaria. Il Sindaco dichiara che tutte queste sono state dette, ma non sono stati ascoltati e si è

arrivati a questa situazione, che definisce insostenibile per il Comune di Atrani e per il tecnico del

Comune di Atrani, pur ribadendo di non voler dare la colpa a nessuno. Il Sindaco ribadisce che si

deve venire fuori da questa situazione e dichiara di ritenere opportuno nominare un legale che

possa dare una consulenza su come comportasi e cosa è giusto fare per tutelare il dipendente

comunale, il quale ha anche gli strumenti propri per tutelarsi, sindacali e legali. Il Sindaco sottolinea

che anche il Comune stesso deve tutelarsi, perché sono in corso una serie di iniziative, per cui il

tecnico servirebbe addirittura per cinquanta ore a settimana, altrimenti si corre il rischio, così come

sono stati persi ultimamente 50.000,00 euro, di perdere altri finanziamenti, che in questo momento

stanno venendo fuori e per i quali le procedure sono già in corso. Interviene il Consigliere Proto per

evidenziare che, da come gli è sembrato di capire, non c’è stata disponibilità dall’altra parte e che ci

è stato qualcuno che il buon senso non lo ha usato. Il Vicesindaco risponde che c’è una nota del

tecnico comunale che ha rappresentato una criticità; e che adesso è opportuno rivolgersi ad un

consulente che ne capisca, considerati tutti gli aspetti coinvolti, di diritto del lavoro, amministrativo

e sanitario, considerata l’emergenza in corso, per la quale si sta cercando di tenere i dipendenti il

meno possibile a contatto con i cittadini. Il Consigliere Proto esprime tutta la propria solidarietà

possibile verso il tecnico comunale, riconoscendo che diventa difficile lavorare in certe condizioni e

ribadendo che per questo motivo diceva che sarebbe stato auspicabile trovare una soluzione che

potesse andare bene ad entrambe le parti, anche nominando, anziché il tecnico del Comune di

Atrani, un tecnico del tribunale, al limite coordinato dal tecnico comunale. Il Sindaco ed il

Vicesindaco rispondono che ciò è stato fatto, anche evidenziando il principio di rotazione degli

incarichi previsto dall’Anac. Il Consigliere Proto risponde che se ciò è stato fatto allora la coscienza

è a posto e che erano i consiglieri del gruppo Atrani Unita ad essere a digiuno dei dettagli della

vicenda. Il Sindaco esorta il Vicesindaco a fare un quadro della situazione. Il Vicesindaco procede

con la sintesi, rappresentando che è arrivata al Comune una nota con cui veniva richiesto il tecnico

comunale per fare dei sopralluoghi e facendo presente che ad oggi con altre forze di polizia il

Comune ha svolto già sessanta sopralluoghi, in quanto anche le altre forze di polizia possono

richiedere la collaborazione del tecnico comunale. Il Vicesindaco sottolinea che oltre ai sopralluoghi

vi sono anche sessanta relazioni, per verificare se ci sono abusi edilizi o meno, per cui non si tratta

di semplice ausiliario che svolge attività di emergenza di mezzora, come accade quando vengono le

altre forze di polizia, che si trattengono una ventina di minuti nell’ufficio per fare alcune domande

all’Ingegnere. Il Vicesindaco prosegue rappresentando che a seguito di questa richiesta di

collaborazione il tecnico ha scritto una nota nella quale ha evidenziato che gli immobili del

Conservatorio sono sessanta e per ognuno, considerata anche l attività connessa e successiva al

sopralluogo, è richiesto un impegno di due o tre giorni lavorativi, per cui si impegnerebbe il

Responsabile di Area per centottanta giornate lavorative, che, non considerando il sabato e la

domenica, significa sette/otto mesi pieni, che non consentono di svolgere l’attività ordinaria

dell’ufficio tecnico. Il Vicesindaco prosegue sintetizzando la nota dell’Ingegnere, in cui lo stesso fa

riferimento ad altri ritardi cagionati da richieste straordinarie esterne. Il Vicesindaco comunica che

successivamente, il giorno 8.09.2020, nonostante le criticità rappresentate dal tecnico nella nota,

arriva una nota al Comune con cui si chiede un sopralluogo a settimana; e che in data 9.09.2020 il

Sindaco ed il Vicesindaco hanno fatto una direttiva, viste le circolari di alcuni tribunali che

stabiliscono il danno erariale in caso di nomina da parte di un magistrato e quindi, a suo dire, anche

per gli amministratori, considerato il ruolo fondamentale della Corte dei conti. Il Vicesindaco

prosegue comunicando che il 4.11.2020 è arrivata la nomina dell’Ingegnere come ausiliario di polizia

giudiziaria e che il 9.11.2020 Sindaco e Vicesindaco si sono recati in procura a rappresentare le

criticità dell’ufficio tecnico, evidenziate dal tecnico comunale in più di una nota, definendo

impossibile e abnorme fare tutta questa mole di lavoro, considerato anche che il Conservatorio non

ha tutti gli atti messo a posto, non avendo nemmeno gli atti pubblici. Il Vicesindaco rappresenta

anche che con successive note il Responsabile dell’Area Tecnica ha comunicato che i sopralluoghi

sono passati da uno a tre a settimana, definendo la situazione insostenibile, portandolo ad

abbandonare il proprio lavoro ordinario, che aumenta, creando arretrati come la mancata

liquidazione delle utenze alla società in house che gestisce il servizio rifiuti, che, non vedendosi

pagata, potrebbe interrompere il servizio di raccolta, generando disagi igienici. Il Vicesindaco

ribadisce che questa situazione ha portato già a perdere un finanziamento di 50.000,00 euro,

definendo la cosa non bella, in quanto si tratta di soldi già previsti dallo Stato e da poter spendere

subito. Il Vicesindaco sottolinea che la giornata di una persona è di 24 ore e che, tolto il tempo per

gli affetti familiari, per le esigenze personali e le due ore di automobile richieste per raggiungere il

Comune e per rientrare a casa, oltre alle ore necessarie per dormire, o fa l’una o fa l’altra attività. Il

Vicesindaco ribadisce che nulla vieta che su sessanta sopralluoghi cinque o sei debba farli il tecnico

del Comune di Atrani, ma che sessanta sopralluoghi non sono sostenibili ed allora sarebbe

opportuno, applicando il criterio della rotazione, nominare anche altri professionisti. Il Vicesindaco

sottolinea che tale scelta, però, non compete all’Amministrazione di Atrani, interessando solo il

fatto che il dipendente ha chiesto un aiuto e che sia messo in pratica tutto ciò che è possibile dal

punto di vista amministrativo per tutelarlo, considerato lo stato di stress psico-fisico in cui lavora e

che il Comune di Atrani, in qualità di datore di lavoro, deve prendere atto di questa cosa. Il

Vicesindaco evidenzia nuovamente che sessanta accertamenti rappresentano una grosse mole,

essendo l’equivalente, come numero, del totale degli accertamenti eseguiti nei quattro anni

precedenti; e ribadisce che se viene richiesta la collaborazione del tecnico anche dalla polizia locale

o dalle altre forze dell’ordine non è possibile negarla, per non creare una disparità di trattamento.

Il Consigliere Proto interviene dichiarando di non mettere in dubbio la mole di lavoro e che per

questo ha parlato di buon senso e di cercare un accordo prima. Alle ore 18,03 il Consigliere Lauritano

si allontana dall’aula, per rientrare immediatamente. Il Vicesindaco ribadisce la opportunità di

dotare gli uffici di un supporto, legale o amministrativo o civile o del lavoro, considerato che gli

aspetti coinvolti sono diversi; e sottolinea ancora che quando il lavoro ordinario aumenta diventa

straordinario, come nel caso di ritardo nei pagamenti, che comporta la messa in mora che costringe

l’Ente a pagare anche gli interessi, generando un danno erariale. Il Vicesindaco evidenzia infatti che

i dipendenti comunali lavorano anche con il fardello della Corte dei conti; e ribadisce l’opportunità

di nominare un consulente che possa affiancare l’ufficio competente per risolvere i dubbi ed i quesiti

posti dal tecnico e tutelare l’Amministrazione, considerata la palese richiesta del dipendente, di cui

dichiara di comprendere lo stato d’animo e lo stress. Il Vicesindaco rileva che anche volendo diluire

l’attività richiesta dalla procura il tempo tolto al lavoro per il Comune di Atrani, ordinario e

straordinario, è lo stesso. Il Consigliere Proto interviene per chiedere se in questi casi ci sono delle

leggi di riferimento. Il Vicesindaco risponde che non lo sa e che per questo è opportuno nominare

un esperto. Il Consigliere Proto interviene per chiedere se chi fa queste nomine tiene conto delle

situazioni o ascolti il Sindaco o un funzionario di un Comune per capire se è una cosa che si può fare.

Il Vicesindaco risponde che non facendo polizia giudiziaria, ma atti amministrativi,

l’Amministrazione non conosce per niente tale dinamica. Il Vicesindaco evidenzia che

l’Amministrazione porta avanti gli interessi del popolo, a cui interessa soprattutto che si intervenga

sulla scogliera, sui costoni rocciosi, sull’alveo del fiume, sui vicoletti, per la sicurezza del territorio; e

ribadisce che questa situazione o la perdita dei finanziamenti riguardano la sicurezza dei cittadini,

per cui si chiede oggi di approvare questo ordine del giorno, che ribadisce non essere altro che dare

degli indirizzi al Sindaco ed alla Giunta perché si stabilisca con un atto di Giunta quale esperto

incaricare. Il Sindaco interviene rivolgendosi in particolare al Consigliere Proto, per ribadire che il

buon senso ci vorrebbe da tutte le parti e per dichiarare di non credere che se qualcuno legge che il

Comune di Atrani ha un tecnico solo, che lavora 34 ore a settimana, che ha nel proprio ufficio tanti

di quei servizi che il Consigliere Proto ben conosce come cimitero, sicurezza, protezione civile,

edilizia pubblica ed edilizia privata, possa essere in grado di sostenere sessanta indagini sul territorio

di Atrani riguardanti immobili del Conservatorio, che è un ente pubblico e magari ha anche dei

tecnici che possono dare una mano a fare queste indagini. Il Sindaco evidenzia che non si sta

parlando di reati in atto, come nel caso di un cantiere in cui si sta ponendo in essere un abuso edilizio

ed allora si effettua il sequestro per le indagini e finisce là, ma di sessanta sopralluoghi da fare,

relativi tutti ad immobili in cui gli risulta che non si stanno facendo lavori. Il Sindaco ribadisce

pertanto che, a quanto gli risulti, in nessuna delle case di proprietà del Conservatorio si stanno

concretizzando ipotesi di reato e che il buon senso ci vorrebbe da parte di tutti. Il Consigliere Proto

ribadisce che intendeva che il buon senso fosse necessario da parte di tutti. Il Vicesindaco interviene

per sottolineare che tale nomina di un esperto serve anche all’Amministrazione per tutelarsi in caso

di intervento da parte dei sindacati, per capire tutti gli aspetti della questione. Il Sindaco interviene

per evidenziare che l’Amministrazione deve rispondere ai cittadini, che chiedono di continuo che si

intervenga sulla scogliera; e riferisce che ci sono a disposizione 3 milioni di euro e si potrebbe partire

domani, se si avesse a disposizione una risorsa che riesce a seguire metodicamente gli atti per

l’approvazione del PUC, per la predisposizione del bando per i costoni rocciosi, per la

predisposizione del bando per il Torrente Dragone, per la predisposizione di tutta la pratica

riguardante l’attracco, che deve andare in conferenza dei servizi o per la predisposizione del bando

per utilizzare i soldi dei mutui per i lavori al cimitero. Il Sindaco sottolinea che si potrebbero dare

risposte più concrete alla popolazione, ma che ciò non è possibile; e dichiara che si tratta di un

cancro già dei cinque anni passati, che si sperava fosse passato ed invece si è nuovamente

accentuato. Il Sindaco, ribadendo di non voler togliere nulla all’autonomia dei carabinieri e della

magistratura di svolgere tutte le indagini che vogliono, dichiara che c’è modo e modo di fare le cose

e che c’è una amministrazione comunale, alla quale ci si può anche rivolgere, per sapere come è

messa o cosa ne pensa, senza arrivare sbattendo il pugno ed andando direttamente nella stanza del

tecnico a dare disposizioni, considerato che è l’amministrazione a pagare il dipendente. Il

Vicesindaco interviene per sottolineare che a suo parere molte volte forse è meglio mettere sullo

stesso piano l’opportunità di fare delle scelte, considerato che ognuno ha una discrezionalità,

politici, magistratura e forze dell’ordine, ma occorre l’opportunità del buon senso, poiché le ore

sottratte al lavoro sono sempre quelle, anche volendo diluire l’attività richiesta dalla procura; e qui

si tratta di un Sindaco che risponde alla popolazione delle attività assegnate dall’amministrazione ai

dipendenti. Il Vicesindaco ribadisce che il dipendente ha chiesto con una nota che l’amministrazione

metta in pratica tutte le attività amministrative possibili per tutelarlo e pertanto di ritenere

necessario dotare l’organo preposto alla gestione del personale del supporto di un professionista

nell’ambito civile, lavoristico, amministrativo, considerata la complessità della vicenda e la

molteplicità di aspetti coinvolti, anche per tutelarsi in caso di perdita di altri finanziamenti o per

utilizzare eventualmente altri istituti, che l’amministrazione non conosce, viste tutte le cognizioni e

competenze tecniche necessarie. Il Vicesindaco sottolinea nuovamente che l’amministrazione non

intende bloccare nessuno, perché quello di effettuare indagini è un diritto sacrosanto, previsto dalla

Costituzione; e ribadisce che il Comune di Atrani è sempre stato trasparente su questo.

Non essendoci altri interventi si mette ai voti la proposta.

