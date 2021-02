Atena Lucana, lo screening scolastico fa registrare in un solo giorno 12 bambini positivi

Atena Lucana. Preoccupa nel Cilento il numero dei bambini positivi al Covid-19. Come scrive il Comune sulla sua pagina Facebook: “ Dallo screening effettuato nella giornata di ieri sulla classe III elementare sono risultati positivi altri 12 bambini. Dai nuovi dati in nostro possesso a scopo precauzionale si provvede alla sospensione della didattica in presenza della scuola dell’Infanzia fino al giorno 7 Marzo. Continua lo screening sulle classi che presentano bambini positivi”.

Viene però precisato che “tutti i bambini risultati positivi stanno bene, come ci hanno comunicato le famiglie contattate questa mattina”.