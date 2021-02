Atalanta-Real Madrid, i convocati di Gian Piero Gasperini

Ecco la lista dei convocati del tecnico della Dea in vista della super sfida contro il Real Madrid.

L’Atalanta ha reso nota la lista dei convocati per la gara di domani al Gewiss Stadium contro il Real Madrid, valida per gli ottavi di Champions League. Queste le scelte di Gasperini per cercare di arginare lo strapotere tecnico e fisico degli spagnoli: