ASL Salerno: per gli ultraottantenni non deambulanti il vaccino a domicilio. Ecco le modalità

Ecco le modalità per gli ultraottantenni non deambulanti di ricevere il vaccino a domicilio:

Per chi avesse richiesto la vaccinazione anti-covid sulla piattaforma regionale Sinfonia nei primi giorni di adesione e non ha potuto indicare il campo “non deambulante” poiché non presente, dovrà richiedere la vaccinazione a domicilio inviando una mail a hd_ecovid@soresa.it indicando il codice fiscale dell’interessato e specificando che trattasi di “non deambulante”.