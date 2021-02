Ascoli-Salernitana: le parole di mister Castori

Alla vigilia della trasferta di Ascoli, in programma domani alle ore 14:00, Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha così presentato la gara: “Quella di domani sarà una partita difficilissima, il valore dell’Ascoli non è rispecchiato dalla classifica e stanno facendo molto bene con il nuovo allenatore. In questo campionato non esistono partite facili, siamo pronti ad affrontarla al meglio per fare risultato. Le assenze rappresentano un occasione per chi subentra di dare qualcosa in più. Le difficoltà devono aumentare le motivazioni e lo spirito caratteriale della squadra”. “Domani giocherà Adamonis, merita fiducia ed è arrivato il suo momento. Ho fiducia in tutti i ragazzi e sono sicuro che ognuno darà il suo contributo. Dobbiamo dimostrare di avere spirito di gruppo per sopperire alle difficoltà che possono presentarsi nell’arco di un campionato. La squadra deve mettere in campo i suoi concetti di base per provare ad ottenere il massimo in ogni partita” .