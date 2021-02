Arriva la conferma: Furore è Covid free! Buone notizie da Furore, in Costiera Amalfitana. Dopo l’annuncio di un cittadino nel gruppo “Furore lotta al Covid” con il quale annunciava la guarigione della madre dopo tre tamponi positivi, è arrivata la conferma dalle autorità comunali: in paese non risultano più casi positivi!

In data odierna abbiamo ricevuto comunicazione di 1 nuovo cittadino guarito. Pertanto ad oggi sul nostro territorio non risultano esserci persone positive al Covid-19. Invitiamo comunque tutti i cittadini a rispettare le normative e non abbassare la guardia.

Questa la comunicazione presente sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Furore.

Buone notizie, dunque, dalla Costa d’Amalfi.