Arbitri, Trentalange è il nuovo presidente dell’Aia

L’AIA ha cambiato presidente , con l’insediamento di Alfredo Trentalange che ha già annunciato di voler cambiare parecchie cose

Possibile rivoluzione del mondo arbitrale in Italia. L’AIA ha appena cambiato presidente, passando da Nicchi – molto criticato – ad Alfredo Trentalange che ieri si è insediato annunciando non pochi cambiamenti, soprattutto nell’ambito della comunicazione. Una vittoria netta da parte sua e del comitato, con il suo predecessore che ormai non aveva più appoggio: “Probabilmente hanno sentito il bisogno di un nuovo approccio, ma quello che voglio dire a tutti i presidenti è che l’associazione non subirà degli sconvolgimenti dal punto di vista emotivo, perché ritengo che non debba essere importante chi è il presidente nazionale, ciò che è importante è l’Aia”.

Nel programma di Trentalange,idee nuove: “Bisogna partire dal problema che è quello del reclutamento, e dalla necessità di una svolta sulla formazione. E poi serve uno stile di comunicazione diretto oltre alla necessità che tutti gli organi tecnici parlino la stessa lingua”. A proposito di comunicazione: “Dobbiamo farlo. Sarà una cosa naturale, anche con i mass media, e sarà un rapporto reciproco, nel rispetto dei ruoli, con le metodologie appropriate. Ma dobbiamo assolutamente adeguarci a una comunicazione più efficace e più aperta“. Dunque Trentalange non parla direttamente di interviste a fine partita da parte del direttore di gara, ma lascia sicuramente una porta più che aperta.