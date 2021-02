Appena conclusa l’iniziativa ecologica a Sorrento: oggi raccolti 1800 litri di olio esausto in Piazza Lauro

Raccolti 1800 litri di olio esausto in Piazza Lauro a Sorrento: un quantitativo record che supera la cifra che normalmente si raccoglie in un mese intero presso l’isola ecologica. Prossimo appuntamento in Piazza a Casarlano nei pressi della chiesa parrocchiale il prossimo 7 marzo dalle ore 10 alle 12,30. Distribuite 160 bottiglie di olio Dop a tutti coloro che hanno conferito l’olio esausto e circa una tonnellata di arance bionde Sorrentine in collaborazione con Slow Food.

La raccolta degli oli esausti è stata realizzata in collaborazione con il gruppo Proteg e Papa. Parlando con il gruppo Proteg e Papa hanno affermato che si tratta del quantitativo di olio esausto maggiore mai raccolto in Provincia di Napoli mai raccolto in un’iniziativa a cui hanno collaborato. Sono intervenuti all’iniziativa oltre al Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco, gli Assessori Alfonso Iaccarino e Valeria Paladino e i Consiglieri Comunali Imma Savarese e Elvira De Angelis , il direttore di Penisolaverde Luigi Cuomo e il direttivo dello Slow Food. Una giornata che resterà nella storia di Sorrento. Già alle ore 11,30 il furgone per la raccolta dell’olio esausto si è riempito e a tutti i cittadini si è data la possibilità di conferire l’olio esausto o presso l’isola ecologica di Via San Renato già da domani oppure aspettare il prossimo appuntamento di Piazza previsto per domenica 7 Marzo nei pressi della Chiesa Parrocchiale dalle ore 10 alle 12,30 dove oltre a consegnare ai presenti una tanica per la raccolta dell’olio esausto sarà dato ogni 10 litri di olio esausto conferito una bottiglia di olio extravergine di oliva. Pensate che ogni litro di olio esausto se buttato nel rubinetto inquina un perimetro pari a quello di un campo da calcio. Polverizzato il record assoluto di raccolta avuto il mese scorso a Priora di 850 litri gia’ quello un risultato record per la nostra città. Ora appuntamento con tutti a Casarlano!