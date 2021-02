Angri: donna con il Covid vive nella sua auto. Trovato un alloggio per Maria

Angri: donna con il Covid vive nella sua auto.

La denuncia del consigliere comunale di Angri, Alberto Milo, in merito alla vicenda che ha coinvolto la signora Maria che ha trascorso diversi giorni in auto anche in seguito all’accertata positività al Covid, si è rivelata efficace per smuovere le acque e trovare una soluzione adeguata. Nella giornata di ieri, infatti, gli uffici dei servizi sociali di via Colombo si sono attivati per trovare una giusta e decorosa sistemazione alla donna che da ieri ha trovato sistemazione presso una abitazione che gli consentirà di vivere in maniera dignitosa e di poter affrontare senza ulteriori difficoltà le cure necessarie. «C’è un lieto fine per la vicenda che ha interessato una nostra concittadina», spiega il consigliere comunale di Angri. «Con l’impegno dei servizi sociali siamo riusciti a trovare una collocazione ed evitare di continuare a scrivere una pagina vergognosa per la nostra comunità».

La signora Maria per varie vicissitudini è stata costretta a dormire in auto finendo nel dimenticatoio delle istituzioni. «Le sue condizioni di salute sono sotto controllo ma respira con difficoltà. Ha chiesto un disperato aiuto al suo primo cittadino Cosimo Ferraioli con la speranza che le potesse trovare un tetto dove fare la quarantena e curarsi ma in cambio ha ricevuto una bella dose di indifferenza», tuona il consigliere Milo.