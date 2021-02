Andrea Annunziata Presidente del Porto di Napoli

Arrivata la nomina del Presidente del Porto di Napoli, Andrea Annunziata avvocato già Presidente dell’autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale e dell’ Autorità Portuale di Salerno, esperto in logistica ed economia dei trasporti. Che la sua candidatura fosse tra le più solide lo avevamo anticipato, nomina del Ministro delle Infrastrutture De Micheli con parere positivo della Regione Campania. Il successore di Spirito ha un profilo di altissima professionalità con esperienze e competenze specifiche in materia. L’auspicio é che il Porto di Napoli, la più importante azienda della nostra città, rappresenti una priorità così come il Porto di Salerno, per un sistema portuale sinergico e senza contrapposizioni per un rilancio in sintonia con tutti gli attori in campo. Oggi con l’opportunità del Recovery Plan si potranno sfruttare tutte le risorse disponibili per rendere competitivo il sistema portuale Campano che vanta una posizione strategica e che verosimilmente può ambire a divenire la porta del Mediterraneo. I traffico portuale, nonostante il covid, rappresenta il 42% di tutto il traffico del paese Italia. Tale risultato può sicuramente ambire ad un miglioramento se sarà in grado di rispondere alle esigenze degli operatori del settore e attrarre investimenti. Vanno ripresi i dragaggi e completati al più presto i lavori del MOLO Beverello e della stazione Metropolitana, elettrificazione delle Banchine, zone economiche speciali ZES, sinergia con le imprese, aperture spazi negati, la digitalizzazione, la semplificazione e la flessibilità ed un dialogo e confronto costruttivo con il governo e gli enti locali, risolvendo incomunicabilità, pretestuosi e vetusti blocchi e sabbie mobili e le rendite di posizione che di fatto obbligano la città a vivere con eterni cantiere, in completo degrado in uno stato di perenne abbandono e soprattutto che rallentano inesorabilmente il nostro futuro di città di Mare e di sviluppo strategico per il rilancio delle politiche marittime della nostra Regione. Sostenibilità la parola chiave, ogni azione per l’ aumento dello sviluppo economico non deve compromettere il capitale blu. Con l’auspicio che tutti gli attori, Comune, Regione e relativa squadra siano all’altezza della sfida, responsabilità, serietà, sinergica, e fattiva collaborazione perché il Recovery plan é la nostra ultima spiaggia per una svolta epocale del capitale blu. Buon lavoro Presidente.

Daniela Villani