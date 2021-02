Anche un pezzo di Amalfi vince la Prada Cup con Luna Rossa

Luna Rossa vince la Prada Cup!

A bordo Emanuele Liuzzi, amalfitano d’adozione e vogatore del nostro Galeone azzurro

Complimenti!

Emanuele Liuzzi nasce a Napoli il 22-12-1990.

A 15 anni scopre il mondo del canottaggio,così inizia a praticare questo sport al circolo Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

Nel 2010 diventa campione del mondo nella categoria under 23,e bronzo nel 2017 ai mondiali assoluti di Sarasota nella specialità sua preferita 8+, dove disputa anche le Olimpiadi di Rio.

Sino ad oggi ha partecipato ad 11 mondiali e un’olimpiade.

Nell’ultimo periodo si è avvicinato alla sua passione,il mondo della vela e darà il suo contributo nel team come grinder.

I suoi hobby sono la pesca in apnea e il disegno.