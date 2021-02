Anche in Penisola Sorrentina professori a letto con la febbre: effetti collaterali del vaccino Astrazeneca? Non si tratta di nulla di davvero allarmante: alcuni professori, nell’intera Italia ed anche in Penisola Sorrentina, dopo aver ricevuto il vaccino Astrazeneca sono rimasti bloccati a letto con febbre, dolori alle ossa e mal di testa.

La maggior parte delle reazioni avverse si risolve entro due o tre giorni dalla vaccinazione.

Come conseguenza diretta, i docenti non possono tenere le loro lezioni, che, ricordiamo, per la maggior parte degli studenti sono ancora in didattica a distanza.

Ribadiamo ancora una volta che non si tratta di nulla di preoccupante, ma di una semplice conseguenza ai vaccini, come spesso accade.