Anas, continuano i lavori di manutenzione sul viadotto a Fisciano, restringimento della carreggiata lungo il raccordo autostradale 2 “di Avellino”

CAMPANIA, ANAS: PER L’AVANZAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO A FISCIANO (SA), RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA LUNGO IL RACCORDO AUTOSTRADALE 2 “DI AVELLINO”

· in fase di ultimazione l’intervento di sostituzione delle barriere stradali nella tratta di Atripalda (AV), sulla carreggiata in direzione Salerno, per un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro

Proseguono le attività di manutenzione sul viadotto al km 9,900 nel territorio comunale di Fisciano (SA) sul Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”.

Nel dettaglio, a partire da lunedì 22 febbraio, le lavorazioni interesseranno anche la carreggiata in direzione Avellino, lungo la quale, fino al prossimo 31 marzo, sarà attivo il restringimento della carreggiata tra il km 9,700 ed il km 9,950.

Contestualmente è in fase di ultimazione, prevista per fine mese, l’intervento di sostituzione ed adeguamento delle barriere stradali di alcune opere d’arte e tratti in rilevati lungo la carreggiata in direzione Salerno del RA2, nel territorio comunale di Atripalda (AV), per un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.

Per l’esecuzione delle ultime lavorazioni, fino alla fine del mese è attivo il restringimento tra il km 30,350 ed il km 29,050; la conclusione delle attività principali ha permesso il ripristino della circolazione lungo la carreggiata in direzione Salerno, con l’eliminazione dello scambio di carreggiata precedentemente istituito in direzione di Avellino.