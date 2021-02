Anacleto e Merlino, amici per la pelliccia

Roma – Anacleto e Merlino, così dagli animalisti che li hanno soccorsi, sono stati ribattezzati un cane e un gatto ritrovati abbandonati nel Parco della Cellulosa, quartiere zona Casalotti. I due animali versavano in cattive condizioni, ma ciò che da subito ha colpito i volontari dell’Enpa e semplici curiosi è che i due erano inseparabili proprio come la celebre coppia disneyana del cartoon “La Spada nella Roccia“. Dei due il più diffidente si è rivelato da subito il gatto, sempre sulle sue e scostante, sembrava Anacleto che rimbrotta Merlino dicendogli con il dito, perdon, con l’ala di gufo puntata sotto il tartufo: “non ti fidare degli umani che una cocente lezione già ce l’hanno impartita“, mentre viceversa, Merlino, il cane della coppia, si è sempre presentato come un simpatico guascone pronto a interagire con gli estranei ma anche a schierarsi a difesa dell’amico. Alla fine i volontari della Lega Nazionale del Cane sono riusciti a soccorrere e recuperare i due inseparabili amici ricorrendo a uno stratagemma: hanno catturato prima il gatto, rinchiudendolo in una gabbietta, così il cane li ha seguiti di buon grado pur di non abbandonare l’amico. Ora i due animali malconci per i mesi di vita da randagi trascorsi nel parco sono stati affidati alle cure dei veterinari della Lega Nazionale del Cane. Aggiungiamo che per Anacleto e Merlino sono giunte centinaia di richieste di adozione nella sezione dell’Enpa di Ostia, che saranno vagliate attentamente ma contemporaneamente, grazie a una serie di indizi raccolti durante l’avvicinamento ai due animali, si è anche sulle tracce di chi li ha abbandonati che presto dovrà rispondere di fronte alla legge del suo gesto sconsiderato. di Luigi De Rosa