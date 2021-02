Anacapri, tariffe Tari da approvare: il nuovo piano in consiglio. Tutti i dettagli in un articolo di Marco Milano per Metropolis. Ad Anacapri regolamento per il suolo pubblico e approvazione del piano economico finanziario. E’ stata convocata per domattina una nuova seduta di consiglio comunale. Il vicesindaco Franco Cerrotta sarà relatore delle variazioni di bilancio approvate dalla giunta e del punto sulla istituzione di nuovi capitoli del bilancio. A seguire l’approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Quinto e ultimo punto previsto all’ordine del giorno è l’approvazione del piano economico finanziario Tari 2020. A proposito del comune di Anacapri va detto che si potrà presentare sino al prossimo primo marzo l’istanza per richiedere i buoni spesa. I cosiddetti “bonus” per le famiglie in difficoltà a causa delle conseguenze legate alla pandemia, infatti, potranno essere assegnati a coloro i quali, in possesso di determinati requisiti, chiederanno di accedere a tale possibilità. Secondo l’avviso diffuso dal comune alto dell’isola azzurra i destinatari saranno nuclei familiari, composti anche da una sola persona, residenti nel comune di Anacapri. Il bonus spesa che verrà assegnato potrà essere utilizzato per l’acquisto di generi di prima necessità e sarà riconosciuto a coloro i quali dimostrino una perdita rilevante di entrate reddituali, a causa di licenziamento, mancata assunzione, perdita o contrazione della durata dell’attività lavorativa conseguenti all’emergenza pandemica. Sulla base delle richieste ricevute il comune di Anacapri, tramite l’ufficio servizio sociali, provvederà ad effettuare le verifiche e stilerà una graduatoria per stabilire i beneficiari che potranno fruire di buoni spesa sino all’esaurimento degli stanziamenti disponibili, con priorità ai nuclei familiari non percettori di alcun sostegno pubblico.