Anacapri, risulta positiva un’insegnante della scuola media

Anacapri. Un’insegnante della scuola media dell’istituto comprensivo “Vincenzo Gemito” è risultata positiva al Covid-19 e stamattina la direzione della scuola – come riporta “Caprinews” – ha fornito all’Asl competente tutte le informazioni necessarie al fine di poter attivare il protocollo previsto dalla normativa vigente. Spetterà, quindi, all’Asl tracciare i contatti che verranno sottoposti al periodo di isolamento.

Nell’istituto comprensivo in cui insegna la docente la situazione non desta allarmismi poiché per prassi i locali vengono periodicamente sottoposti a sanificazione ed inoltre la docente risultata positiva non risiede a Capri e manca dall’isola da molti giorni. Infatti, come ultimo giorno di presenza alla scuola media, risulta quello del 26 gennaio.