Anacapri: positivo un dipendente delle Poste

Anacapri. Alcuni utenti ci hanno segnalato che un dipendente delle Poste di Anacapri – site in viale De Tommaso 8 – è risultato positivo al Covid. Il dipendente è in isolamento domiciliare. L’interrogativo adesso sorge spontaneo: l’azienda ha provveduto a tracciare i contatti con il positivo imponendo uno screening di massa a tutto il personale? Ci auguriamo che la risposta sia affermativa.

Ricordiamo, non a caso, un episodio analogo successo alle Poste di Maiori a inizio dicembre. Il responsabile del Presidio Decentrato di Distribuzione di Positano e del Centro Distribuzione di Maiori, residente a Baronissi, è infatti risultato positivo al Covid. L’Asl di Baronissi e Poste italiane, dopo aver dato il via ai tracciamenti dei contatti, avevano indicato solo il caposquadra per fare il tampone. A quel punto sono intervenuti gli altri dipendenti pretendendo che venisse fatto uno screening di massa a tutto il personale. Lo staff si è persino rivolto ai sindacati. Il Segretario provinciale Francesco Grillo ha chiesto quindi all’ASL Salerno e ai sindaci di Maiori e Positano di effettuare uno screening di massa. Questo è stato fatto e fortunatamente gli esiti sono stati tutti negativi.

Ci auguriamo che nel caso di Anacapri non ci sia bisogno delle stesse misure e che subito l’azienda predisponga uno screening ai dipendenti.