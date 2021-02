Anacapri, parte il maxi concorso per i comunali. A fornirci tutti i dettagli è Marco Milano in un articolo pubblicato sull’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Ad Anacapri quasi duecentocinquanta candidati per quattro posti di istruttore amministrativo comunale. Al via domani e dopodomani sull’isola azzurra la prima prova scritta del concorso pubblico del comune di Anacapri per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato part time. Domani e giovedì in tre sale del Centro Polifunzionale Paradiso si terrà la prova scritta, in coerenza con il protocollo anticovid che prevede, tra le altre cose, che i candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale «un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/ rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di svolgimento della prova».

Tra i requisiti richiesti ai candidati oltre a quelli generali come la cittadinanza italiana, l’idoneità psico-fisica, anche quelli specifici come il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità) e la conoscenza dell’uso degli strumenti e degli applicativi informatici più in uso. Secondo il bando del comune di Anacapri la prima prova scritta consiste in un «elaborato scritto o quiz a risposta multipla».

Alla seconda prova scritta verranno ammessi i candidati che hanno ottenuto una votazione di almeno 21/30. Nel programma delle materie d’esame, secondo quanto pubblicato dal comune di Anacapri nel relativo disciplinare, per le due prove scritte figurano, in generale, l’ordinamento delle autonomie locali e quello contabile degli enti locali. Inoltre elementi di diritto civile, costituzionale e amministrativo, linee guida dell’autorità nazionale Anticorruzione ed elementi sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro, ai doveri ed alle sanzioni disciplinari cui è soggetto il pubblico dipendente.

Argomento delle prove saranno anche i principi e le regole dell’attività amministrativa con particolare riguardo a tipologie, forme degli atti, procedimento amministrativo, trasparenza, gli elementi in materia di codice degli appalti.