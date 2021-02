Amalfi, violano i sigilli per postare video della frana su Facebook: denunciati

Postano su Facebook video all’interno dell’area sequestrata: denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi durante l’ultimo fine settimana hanno denunciato due persone per violazione di sigilli e violazione di un provvedimento dell’Autorità: i fatti contestati sono accaduti durante il mese di febbraio, quando due persone, rispettivamente un uomo ed una donna, entrambi residenti in costiera, in momenti differenti, hanno deciso di entrare all’interno dell’area sequestrata dove è caduta l’ultima frana ad Amalfi, per postare sui social network Facebook ed Instagram il video da mostrare ai loro followers. Purtroppo le riprese sono state “notate” anche dai Carabinieri della Stazione di Amalfi, che dopo alcuni accertamenti hanno deferito entrambi i soggetti all’Autorità Giudiziaria di Salerno.